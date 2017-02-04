Japonya elektronik ürünleriyle bilinen ve ün salmış bir ülke. Ülkedeki elektronik ürün ve ıvır zıvır bolluğu öyle bir noktaya varıyor ki, bunların çöp kutularını boylaması veya bir yerde unutulup tozlanması sıklıkla karşılaşılan bir durum oluyor. Japon devleti ve 2020 Olimpiyat Oyunlarının organizatörleri, bu durumu biraz olsun önlemek, kullanılmayan veya çöpe giden elektronik ürünleri değerlendirmek adına ilginç bir fikir geliştirdi. Tüm bu elektronik cihazlar toplanacak ve olimpiyat madalyalarına dönüştürülecek.

2020 Olimpiyat Oyunlarında madalya alacak binlerce sporcunun boyunlarında asılı olacak madalyaların kaynağı, atık elektronik cihazların içindeki metaller olacak. Madalyaların taşıdığı prestij ve değer düşünüldüğünde, özellikle de altın madalyalar için, bu durum biraz garip karşılanabilir, karar bir skandal olarak nitelendirilebilir. Ancak bu kampanyanın hem pratik açıdan hem de ekonomi ve çevre açısından önemli avantajlarının olacağı dile getiriliyor.

Ancak bunun ilginç bir pazarlama kampanyası olduğunu da söylemek mümkün. Tokyo 2020 organizasyon komitesi bunu tüm Japonya halkının, ülke tarihinin en önemli olaylarından bir tanesinin parçası olmalarına yönelik bir fırsat olarak nitelendiriyor. Öyle ya da böyle, söz konusu cihazların bir hafızası, kendilerine eklenmiş hikayeleri var. Tüm bu hikayeler, akla gelmeyecek şekilde yeni bir boyut kazanacak. Amerikalı dekatloncu Asthon Eaton, bir atlet Tokyo’da madalya kazandığı zaman, bunun ağırlığının altın, gümüş veya bronz olmasından değil, bir ulusun ağırlığını taşımasından kaynaklanacağını söylüyor.

Kampanya kapsamında toplam sekiz tonluk metalin toplanması planlanıyor. Bunların 40 kilogramı altın, 4920 kilogramı gümüş ve 2944 kilogramı bronz olarak ayrıştırılacak. Nisan ayı itibarıyla toplama kutuları Japonya genelindeki 2400 NTT DoCoMo mağazasına ve ayrıca ülke çapındaki kamu ofislerine yerleştirilecek. Sekiz tonluk metal toplandığında toplama işlemi de sona erecek. Organizatörler, bu miktarın hem Olimpiyatlar hem de Paralimpik Olimpiyatları için 5 bin madalya üretmeye yeteceğini belirtiyor.