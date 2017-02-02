Yakın zamanda borsaya açılması beklenen Snap Inc’in halka arz başvurusuna ait belgeler sızdı. Belgeler şirketin para kazanma noktasında güçlü bir seyir izlediğini, ancak kullanıcı sayısı artışının yavaşladığını gösteriyor.

The Information’ın haberine göre, Snapchat’in 160 milyon günlük kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı 2016’nın birinci çeyreğinin sonunda 130 milyon olarak saptanmıştı. Ayrıca Bloomberg geçtiğimiz haziran ayında kullanıcı sayısının 150 milyona ulaştığına dair bir haber geçmişti. Haberin kaynağı, kullanıcı sayısı artışının 2016’nın ikinci yarısında yavaşladığını işaret ediyor. Bunun bir sebebinin de Snapchat’in önemli özelliklerinden bir tanesi olan Hikâyeler’in Instagram tarafından da sunulmasının olduğu düşünülüyor.

Şirketin gelirleri ise oldukça iyi görünüyor, 2016’da 400 milyon dolar gelir seviyesine ulaşılmış. Bu da analistlerin tahmin ettiklerinin ve Snap ekibinin hedeflediği 350 milyon çıtasının üstünde görünüyor. Bu, Snap’in nispeten küçük kullanıcı kitlesinden epey para kazanmak için çeşitli yollar bulduğunu gösteriyor. Bunda sponsorlar tarafından desteklenen animasyonlu selfie lenslerinin ve tam ekranda gösterilen reklamların da büyük payı olduğu yorumu yapılıyor.

Snapchat için aylık kullanıcı sayısı pazarlanan bir değer değil gibi görünüyor, ne de olsa uygulamayı her ay sadece bir kez açan kullanıcılar pek fazla para kazandırabilir görünmüyor. Snap bunun yerine kullanıcı başına harcanan zaman ve ortalama gelir gibi kalemler üzerinde duruyor. 2016’da kullanıcı başına gelirin 2.70 dolar olduğuna dikkat çekiliyor. Snapchat özellikle tek bir uygulamada sunduğu üç farklı kullanım şekliyle etkileyici bir iş yapıyor. Kullanıcılar özel mesajlaşma, hikâye yayını ve profesyonel içeriklerin keşfini tek bir uygulama üzerinden gerçekleştiriyor. Böylelikle kullanıcılar, arkadaşları ilginç hikâye paylaşımlarında bulunmasalar bile, Snapchat uygulaması içinde başka ilgi çekici içerikler bulabiliyor.

Snap, Batı Avrupa ve Avustralya gibi uluslararası pazarlarda da büyüme gösteriyor, böylelikle hâlâ yeni kullanıcıların uygulamaya ilgi gösterdiğine ispatlanıyor. Snapchat’in karşısına Instagram Hikâyeler’in yanı sıra Facebook Hikâyeler, Messenger Day, WhatsApp Durum gibi yepyeni fotoğraf ve video paylaşımı odaklı servisler çıkıyor. Ancak Snapchat’in bunlara karşı hâlâ önemli bir avantajı var, o da hâlâ en gelişmiş yaratıcılık araçlarını sunuyor olması. Ayrıca eğilimleri belirleyen öncü olması da Snap’e avantaj kazandırabilir.

Resmi S-1 halka arz başvurusunun açıklanmasıyla birlikte Snap hakkında daha fazla bilgi elde etmek mümkün olacak.