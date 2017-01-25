Bu hafta başında geri çağırılan ve daha sonra üretimi tamamen sonlandırılan Samsung Galaxy Note 7 ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Samsung, soruna neden olan etkenleri açıklamış, aynı zamanda bundan böyle pillerin sağlamlığına ve kalitesine daha fazla önem vereceğini taahhüt etmişti.

Güney Koreli şirket bu toplantıda hazırladığı kısa videoyla durumu basit şekilde özetlemişti. Samsung Türkiye, bu videonun Türkçe alt yazılı versiyonunu YouTube kanalına yükledi. Bu video sayesinde Türkiye’deki YouTube izleyicileri Galaxy Note 7 ile ilgili sorunu ve Güney Koreli şirketin bundan sonraki cihazlara yönelik taahhüdünü kısa ve öz şekilde anlayabilirler. Videoyu yukarıdaki pencereden izleyebilirsiniz.