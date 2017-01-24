İnsansız hava araçları, ya da daha yaygın bilinen ismiyle drone’lar sadece eğlence veya video çekimi amaçlı kullanılmıyor. Arama-kurtarma, arıza tespiti ve bunun gibi birçok faaliyette de yardımcı oluyor. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) de elektrik arızalarının tespitinde drone’lardan yararlanacak.

Ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine insansız hava araçlarıyla (Drone) havadan müdahale edilecek. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) üniversiteler ile yaptığı işbirliği ile geliştirilen ve EPDK tarafından onaylanan proje hayata geçtiğinde, elektrik kesintilerinin büyük kısmına neden olan, buz yükü adı verilen, iletim hatlarının donması gibi arızalara insansız hava araçları ile müdahale edilecek. Arıza tespiti yapacak olan hava araçları, aynı zamanda buz yükü oluşan elektrik hatlarına solüsyon püskürterek buzların çözülmesini sağlayacak.

“Buz yükü” olarak adlandırılan kütleler, iletkenlerde oluşan devasa ağırlıklarıyla, dinamik ve statik etki yaratarak iletkenleri kopartıyor, izolatörleri yerinden sökebiliyor, direkler üzerinde yıkıcı etki yaratabiliyor. SEDAŞ tarafından gerçekleştirilen “Proje Fikri Yarışmasında” birinci olan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Volkan Ulutaş’a ödül kazandıran proje, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin de katıldığı lansmanda kamuoyu ile paylaştı. Prototip drone’ların geliştirilerek elektrik dağıtım sektöründe kullanılması sayesinde arızalardan kaynaklanan enerji kesintilerinin süresi azaltılacak.

PROJENİN FİKİR BABASI BİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Projenin geçen yıl Eylül ayında EPDK tarafından onaylandığını belirten SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, 2017-2020 yılları arasında AR-GE için 8 milyon lira harcama yapmayı planladıklarını kaydetti. Volkan Ulutaş’ın hayaliyle başlatılan projede şimdi SEDAŞ ekiplerinin hava aracını bu iş için uygun hale getireceklerini dile getiren Güven, yazılımların tamamlanacağını, solüsyon taşıyacak aparatların yerleştirileceğini söyledi. Kanatlar da bu iş için işlevsel hale getirilecek. Hava aracı bir saat boyunca havada kalabilecek. Bu proje sayesinde hem müşteri memnuniyeti artacak, hem de çalışanların iş kazasıyla karşılaşması riski azaltılacak.

Son yıllarda kar yağışında bazı köylerde kar kalınlığının 1.5-2 metreye kadar ulaştığına dikkat çeken Güven, 4×4 arazi araçlarıyla bile bu köylerdeki elektrik dağıtım hatlarına ve elektrik direklerine ulaşmanın uzun zaman aldığını söyledi. Bu durum arızanın olduğu noktaya kadar ekiplerin yolda geçirdiği süre boyunca halkın elektriksiz kaldığı anlamına geliyor. Ancak bu SEDAŞ projesi tamamlandığında zorlu coğrafyada arıza tespiti kolaylaşacak ve solüsyon uygulaması ile hızlı müdahale gerçekleştirilecek. Yani hızlı müdahale etme ve arızayı giderme şansı artacak.