Medium CEO’su Ev Williams dün katıldığı Upfront Summit adlı etkinlikte şirketinin bireysel abonelik tabanlı bir ürün çıkaracağını, bunun ilk versiyonunun da içinde bulunduğumuz çeyrekte çıkacağını duyurdu. Bu yeni abonelik servisiyle birlikte şirket, reklamların dışında ek bir gelir akışı elde etmeyi hedefliyor. Medium için güçlü bir gelir kaynağı bulmak büyük önem taşıyor, çünkü şirket geçtiğimiz ay 50 kadar çalışanını işten çıkarmış, New York ofisini kapatmış ve yeni bir strateji belirleyeceğini açıklamıştı.

Williams yeni ürünü, Medium deneyimini yükseltecek bir ürün olarak nitelendirdi ve insanları hazır olduğunda servise abone olmaları tavsiyesinde bulundu. Medium önceleri büyük yayıncıları platformuna çekerek onların içerikleri üzerinden reklam satışı yapmayı ve bu şekilde işleri döndürmeyi planlıyordu. Ancak işten çıkarmalar sonrasında şirket iş modelini değiştirmek zorunda kaldı. İşten çıkarmaların gerçekleştiği zamanlarda Williams, çok yakında şirketin yeni yönünün ne olacağına dair detayların verileceğini belirtmişti ve şimdi o yön yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Eğer Medium yeteri kadar okuyucusunu ek özellikler için abone olmaya ikna edebilirse, yayıncılar için farklı bir iş modeli oluşturma noktasındaki başlangıç hedefini başarma noktasında da avantajlı duruma gelebilir. Okuyucu sayısı geçen yıl içinde yüzde 300 artan Medium, abonelik servisi için sağlam bir zemin de kazanmış durumda gibi görünüyor. Her ne kadar okuyucuların çoğu ek içerik için para vermeye pek gönüllü olmasa da, birden fazla yayıncıyı bir araya getiren bir platforma abone olmak mevcut Medium okuyucularına cazip gelebilir.

2011’de kurulan Medium şimdiye kadar 132 milyon dolar yatırım aldı ve artık en sonunda bu yatırımlar üzerinden iyi bir ürün elde etmek için sağlam bir planı var gibi görünüyor.