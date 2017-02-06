Google, H&M Group’un dijital moda evi Ivyrevel ile veriyi modaya daha uygun hâle getirmek için işbirliği yapıyor. İki şirket, kullanıcıları nereye giderlerse gitsin izleyecek, yaşadıkları yerin hava durumunu bilecek, gündelik mi yoksa resmi mi takıldıklarını anlayacak bir Android uygulaması üzerinde çalışıyor. Tüm bu bilgiler sayesinde Ivyrevel, kullanıcılara kendileri için özelleştirilmiş veri tabanlı giysiler tasarlayacak.

Söz konusu giysinin veriyi nasıl görselleştireceği şu an için tam olarak belli değil. Ancak görüntülere bakıldığında, giysinin resmi veya gündelik ortamlara uygun olacak şekilde tasarlanacağı, belirli şartlara bağlı olarak detaylandırılacağı görülüyor. Örneğin; İsveç’te hava soğuk olduğu için, giysi siyah kadifeden yapılacak. Giyen kişi dans etmeyi sevdiği için, üstünde elmas detaylar bulunacak. Anlaşılıyor ki, kullanıcıların kendilerine uygun giysiyi tasarlamak için doğru bilgileri girmeleri ve biraz da hayal güçlerini kullanmaları gerekecek.

Her ne kadar giysilerin içinde ışıklar veya dahili fitness takipçisi gibi teknolojiler bulunmasa da, Google bu giysiyi oluşturmayı sağlayan teknoloji konusunda epey hevesli görünüyor. Uygulama Google’ın Awareness API, yani Bilinçlilik Uygulama Programlama Arayüzünü temel alıyor. Bu arayüz telefondaki tüm sensörleri kullanıyor, bir kişinin yürüdüğünü veya araba kullandığını anlıyor, yakınlarda Bluetooth işaretçileriyle bağlantı kuruyor, kulaklıkların takılı olup olmadığını anlıyor, tam konumu algılıyor ve hava durumunu biliyor. Bu kadar çok şeyi bilmesi, her şeyin farkında olması biraz ürkütücü olsa da, eğer özelleştirilmiş bir veri giysisi istiyorsanız, gizlilikten biraz ödün vermeniz gerekecek.

Uygulama şu anda kapalı alfa aşamasında bulunuyor. Yılın ilerleyen zamanlarında da beta versiyonunun çıkması bekleniyor. Ivyrevel, giysileri 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmayı planlıyor.