Popüler video uygulaması Flipagram, Çinli Toutiao şirketi tarafından satın alınıyor. Satışın hangi tutar üzerinden gerçekleştiği açıklanmadı. Bir zamanlar sosyal medyanın göz bebeklerinden bir tanesiydi olan uygulama son zamanlarda pek fazla sesi çıkmıyordu. Flipagram bağımsız bir ürün olarak kalmaya devam edecek, ekip de ABD’deki ofisinde çalışmayı sürdürecek.

Flipagram bir süredir alıcı arıyordu. Şirket 2015 yılında Sequoia, Kleiner Perkins ve Index Ventures’dan Seri B yatırım turu aracılığıyla 70 milyon dolar toplamıştı.

Toutiao kullanıcılara makaleler ve videolar öneren bir haber okuma uygulaması. Şirket Flipagram videolarını bu tavsiyelere eklemeyi planlıyor. Böylelikle Flipagram’ın etki alanı da genişlemiş olacaktır.

Buna ek olarak, Toutiao satın almayla birlikte ABD’de de bir ofise sahip oluyor. Belki de şirket önümüzdeki aylarda Çin dışına açılma planları da yapıyordur. Servisin şu anda Çin’de aylık 175 milyon aktif kullanıcısının olduğu belirtiliyor.

Bu uygulama sadece birkaç tıklatmayla kullanıcılara müzik videoları oluşturma imkanı veriyor. Kullanıcılar videoları ve fotoğrafları birleştirip altına da müzik ekleyerek elde edilen sonucu arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Snapchat ve Instagram gibi güçlü sosyal medya devlerinin olduğu bir ortamda yeni bir sosyal grafik oluşturmak da çok kolay görünmüyor. Snapchat ve Instagram’ın hikâyelerini giderek daha karmaşık ve gelişmiş bir hâle getirdikleri ortamda insanlar başka türden içerikleri tüketmeye pek fazla ihtiyaç duymuyor hâle geliyor.

Snapchat ve Instagram dışında yeni nesil video veya fotoğraf paylaşım deneyimleri geliştirme konusunda diğer girişimler pek başarılı olmuşa benzemiyor. Frontback, Mindle, Vine ve şimdi de Flipagram, sürdürülebilir bir büyüme yakalayamadılar. Bir diğer yükselen değer olarak görülen Prisma’nın akıbetinin ne olacağını ise şu an için bilmiyoruz.

Burada temel unsur insanları her gün uygulamayı kullanmaya ikna etmek oluyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapchat ve Instagram bunu becerdi ve bu uygulamaların hikâyeleri her gün milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Flipagram’ın yeni sahibiyle neler yapacağını da zamanla göreceğiz.