Veri gizliliği, yönetimi, şeffaflık ve kişisel verilerin kullanımı konusunda insan odaklı bir yaklaşım benimsediğini, ayrıca kişilere daha fazla kontrol gücü vermek için çalıştığını dile getiren Facebook, 28 Ocakta kutlanacak olan Veri Gizliliği Günü kapsamında Gizlilik Esasları sitesini yenilediğini duyurdu.

Facebook kullanıcılardan ve topluluklardan alınan geri bildirimler doğrultusunda düzenlediği Gizlilik Esasları sitesini mobil cihazlardan da çok daha kolay erişilebilir hâle getirdi. Facebook Gizlilik Esasları sitesine, aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 44 dilde erişilebiliyor.

İlk olarak 2014 yılında kullanıma sunulan Gizlilik Esasları sitesi, kullanıcıların Facebook’taki bilgilerini yönetmesine yardımcı olacak faydalı ipuçları ve 32 interaktif kılavuz içeriyor. Bu kılavuzların arasında yer alan “Gizliliğinizi Yönetin”; Facebook’ta güvenli bir biçimde paylaşım yapabilmeniz için gizlilik ayarlarınızı nasıl kişiselleştirebileceğiniz hakkında bilgi veriyor.

“Güvende Kalın” kılavuzu ise hesabınızın güvenliğini nasıl artırabileceğinizi ve Facebook’un bu konunda size nasıl yardım edebileceğini keşfetmenizi sağlıyor. “Reklam” kılavuzu kullanıcılara, kendilerine gösterilen reklamları nasıl kontrol edebilecekleri hakkında bilgi verirken, “Birlikte Çalışma” da Facebook ailesindeki şirketlerin, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için birlikte nasıl çalıştıkları hakkında bilgi veriyor.