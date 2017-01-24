Bankalararası Kart Merkezi (BKM), geçtiğimiz yıl kartlı ödemeler ve nakitsiz toplum hedefine ulaşma konusunda yapılan çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri basın toplantısında değerlendirdi. Toplantıda konuşan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2016’da kart sahiplerinin lüks tüketiminden feragat ettiğini ve temel ihtiyaçları karşılamak adına tasarrufa yöneldiğini belirtti. Canko, Türkiye’nin 2023’te nakitsiz toplum olma hedefinde temponun düşmediğini dile getirdi.

Canko toplantıda nakitsiz yaşam, mobil ticaret ve finansal teknoloji girişimleri (Fintech) başlıklarında Türkiye’nin kartlı ödeme pazarını mercek altına aldı.

Açıklanan rakamlara göre, Türkiye’de 2016 itibarıyla banka ve kredi kartları dahil olmak üzere 176 milyon kart bulunuyor. Bu kartların 58.8 milyonunu kredi kartları oluşturuyor. Kalan 117 milyon kart ise banka kartı niteliği taşıyor. 2015’ten 2016’ya Türkiye’deki kart sayısının yüzde 3 oranında arttığını belirten Soner Canko, Türkiye’nin Avrupa’daki 1 numaralı kart pazarı olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

Canko, ödemelerdeki kart kullanımının artışına da dikkat çekti. 2016’da kartla yapılan ödemelerin yüzde 12 oranında arttığını söyleyen Canko, bu alışverişlerde harcanan rakamın 587 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Söz konusu meblağ, 2015’te 526 milyar TL seviyesindeydi. Ticari kredi kartı ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerdeki artış hızından da bahseden Canko, ticari kartlarla yapılan ödemelerin genel kartlı ödemelere kıyasla daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. 2016’da ticari kredi kartı ödemeleri yüzde 17 oranında arttı. Banka kartı ödemelerinde ise bu artış yüzde 34 oldu. Canko, artık her 4 kartlı ödemeden 1’inin banka kartlarıyla yapıldığını vurguladı.

BKM’nin verileri, hane halkı harcamalarında kart kullanımının her geçen yıl arttığını gözler önüne seriyor. 2014 ve 2015’te kartlı ödemelerin hane halkı harcamalarına oranı yüzde 37 iken, 2016’da bu oran yüzde 40’a yükseldi. Türkiye’de kişi başına kartlı ödeme sayısının 10 yıl içinde 3 kat arttığını söyleyen Canko, buna rağmen halen tam potansiyele ulaşılmadığına dikkat çekti. 2016’nın sonuna ait verilere göre, Türkiye’de 34.7 milyon potansiyel kredi kartı ve 19.8 milyon banka kartı kullanıcısının bulunduğunu belirtti.

Bankalararası Kart Merkezi’nin rakamları, hangi sektörlerde kart kullanımının daha fazla olduğunu ve hangi sektörlerde artış ya da düşüş yaşandığını gösteriyor. Özellikle lüks tüketim ve turizm harcamalarında bir yıl öncesine kıyasla yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Kart harcamalarının en çok artış gösterdiği sektörler arasında yüzde 84 ile bireysel emeklilik başı çekiyor. Kamu/vergi harcamaları yüzde 72 ile ikinci sıraya yerleşirken, sigorta harcamaları da yüzde 25 ile üçüncü sırada bulunuyor. BKM Genel Müdürü Soner Canko, tasarrufa yönelik sektörlerdeki harcama artışıyla bireylerin geleceklerini garanti altına alma eğilimi arasında bağlantı olduğunu ifade etti. Kredi kartıyla en çok harcama yapılan ilk üç sektör ise 2016’da da değişmedi. Market/Gıda, Akaryakıt ve Giyim 2016’da kredi kartıyla en çok alışveriş yapılan ilk üç sektör oldu.

2016’da internetteki kartlı ödemeler de fiziksel ödemelere kıyasla daha hızlı büyüdü. Soner Canko, internet üzerindeki kartlı ödeme tutarının toplam ödemeler içindeki payının 2016’da yüzde 12’ye ulaştığını belirtti. Söz konusu oran, 2013’te yüzde 8 seviyesindeydi. 2016’da internette yapılan kartlı ödemelerle toplam 68.4 milyar TL harcandı. Mobil ticaretteki artış da bu durumda önemli rol oynadı. 2014’te yüzde 19 olan mobil alışveriş oranı, 2016’da yüzde 51’e yükseldi.

BKM finansal teknoloji girişimlerinin Türkiye’ye yabancı yatırım getireceğine inanıyor

BKM Genel Müdürü Soner Canko, 2016’nın finansal teknoloji (Fintech) girişimlerinin yılı olduğunu dile getirdi. Fintech ekosistemindeki işlem değeri 2016’da 15 milyar dolara yaklaştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de girişimlere yapılan yatırımların yüzde 47’lik kısmını da Fintech girişimleri aldı. Dünyada Fintech girişimlerine yüksek bir yatırımcı desteği olduğunu belirten Soner Canko, Fintech girişimlerinin Türkiye’ye yabancı yatırım çekeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.