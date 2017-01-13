Vodafone Türkiye, Axon Danışmanlık tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Geleceği: Geniş Bant Vizyonu” isimli raporun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Raporda Türkiye’nin fiber altyapı kapsamının genişletilmesi için en uygun teknoloji ve uluslararası yatırım modelleri analiz edildi.

Raporun sonuçları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Axon Partners Yönetici Ortağı Dimitri Kallinis ve Türkiye Genel Müdürü Dikmen Edgü’nün katıldığı bir toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

Raporda günümüzde evlere geniş bant internet bağlantısı götürmek için pek çok teknolojinin mevcut olduğu, ancak bunlar arasında en gelişmişinin “FTTH/B” teknolojisi olduğu belirtildi. Teknolojinin uygulanması içinse “Açık Erişim Şebekesi” (AEŞ) modeli önerildi. Raporda önerilen teknolojilerin Türkiye’ye uygunluğu da mercek altına alındı.

Axon Danışmanlık imzasını taşıyan raporda, Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “2015-2018 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”na da atıfta bulunuldu. Bant genişliği ihtiyacının sürekli arttığına dikkat çeken rapor, uzun vadeli çözüm olarak FTTH/B teknolojisini önerdi. Söz konusu teknolojinin tek seferlik ve uygun tasarlanmış bir yatırımla Türkiye’ye uzun soluklu bir altyapı sağlayacağının altı çizildi.

Rapora bakıldığında Türkiye’deki internet kullanıcılarının veri tüketimi için mobil hizmetlerden çok sabit hizmetleri tercih ettiği görülüyor. Rapora göre, dünya çapında ortalama aylık sabit geniş bant veri tüketimi 2021’de aylık 180 GB’a yükselecek. Türkiye’de 2015 itibarıyla bu miktarın 54,9 GB Olduğu belirtilirken, yıllık bazda yüzde 22 oranında bir artış yakalandığı takdirde Türkiye’nin de 2021’de dünya ortalamasına ulaşabileceği ifade edildi.

Raporda Türkiye’de şebeke kurulumu için uygun koşulların sağlamanın yatırım fırsatlarını da beraberinde getireceği belirtildi. FTTH/B teknolojisinin fazladan 4,76 milyon haneye götürülmesi içinse 535 milyon dolar ekstra yatırıma ihtiyaç olduğu açıklandı.

Vodafone Türkiye uzun vadeli yatırımlarını sürdürecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, ulusal geniş bant politikasının güçlü Türkiye’nin aydınlık geleceği için öneminin altını çizdi. Süel, Vodafone olarak bu konuda yatırımlarını kesintisiz biçimde sürdürdüklerini belirtti. Sektör için yatırımların teşvik edildiği bir modelin ve yatırımcıların ödüllendirildiği bir iklimin oluşturulması gerektiğini söyleyen Süel, Türkiye’nin kendi bölgesinin öncülerinden biri olabileceğini dile getirdi. Süel, geniş bant internet erişiminin “temel vatandaşlık hakkı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Vodafone Türkiye’yi “kurumsal vatandaş” olarak tanımlayan Süel, vatandaşlık hakkının sağlanması için şirketin gereken katkıyı sağlayacağının altını çizdi.

Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olduklarını hatırlatan Süel, uzun vadeli büyüme vizyonu çerçevesinde yatırımlarını 2017 ve sonrasında da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Axon Partners Yönetici Ortağı Dimitri Kalinis de hazırladıkları rapora dair açıklamalarda bulundu. Kalinis, raporu Türkiye’nin eve kadar fiberi daha geniş bir kitleye ulaştırma vizyonundan hareketle hazırladıklarını belirtti. Kalinis, tek seferlik bir yatırım ile Türkiye’nin sabit geniş bantta ihtiyaç duyduğu değişimi karşılayabileceğinin altını çizdi.