Google ve Twitter bir satın alma anlaşması imzaladı. Bu anlaşma uyarınca Google Twitter’ın geliştirici ürünleri paketini satın alıyor. Bunların arasında çökme raporlama servisi Crashlytics’i içinde barındıran Fabric geliştirici paketi de bulunuyor. Twitter, Crashlytics’i 2013 yılında satın almıştı.

İki şirket anlaşma şartlarını paylaşmadı, ancak Twitter’ın Fabric ekibinin her bir üyesine Google’da iş verilecek. Bir kaynak, ekibin 60 civarında çalışandan oluştuğu tahmininde bulunuyor.

Fabric, yaklaşık 18 ay önce Twitter tarafından çıkarılan birtakım geliştirici araçlarının genel adıydı. Bu araçlarla mobil uygulama geliştiricilerinin Twitter’ın temel uygulamasıyla daha yakın şekilde çalışabilecek işler ortaya çıkarması amaçlanıyordu.

Ancak Twitter geçtiğimiz ekim ayında işten çıkarma uygulayacağını açıklarken, çalışanların “Bluebird” olarak adlandırdığı temel Twitter uygulamasına odaklanacağını da dile getirmişti. Bu karar, Twitter’ın yıllık geliştirici konferansı Flight’ı düzenlemekten vazgeçme kararının üstünden bir ay bile geçmeden alınmıştı. Aslında bu bile, Twitter’ın Fabric’ten vazgeçeceğine dair bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Geçtiğimiz sonbaharda, Twitter Fabric ve Vine gibi işlerinden kurtulmaya yönelik seçenekleri araştırmaya başlamıştı. İkincisini kapatan, uygulamasını bağımsız bir kamera uygulamasına dönüştüren şirket, Fabric’i de satmakta çare bulmuştu. Bazı kaynaklar, Microsoft’un Fabric ile ilgilendiğini öne sürmüştü.

Ancak Fabric’i alan şirket en yakın rakiplerden Google oldu. Google bu araçları ve arkasındaki ekibi geliştirici ekibi Firebase’e dahil edecek.

Servis olarak işleyen omurga olarak tanımlayabileceğimiz Firebase 2014 yılında Google tarafından satın alınmıştı. Geliştirici platformu o zamandan beir genişliyor. Kullanıcı sayısının 2016 ortalarında 450 bine ulaştığı söyleniyordu. Ölçümleme ve analiz yetenekleri ve ayrıca mobil geliştirme araçları da yelpazeye eklenmişti.

Satın almanın bir parçalası olarak, Crashlytics’in kurucuları Jeff Seibert ve Wayne Chang de Twitter’dan ayrılıyor. Ancak Google’ın yolunu tutmuyorlar. Seibert 2016’nın başlarında, kısa bir süre için Twitter’ın temel ürün ekibinin şefliğini de yapmıştı.

Crashlytics’in satın alınmasının bir parçası olarak Twitter’a katılmış olan Rich Paret, sosyal ağ şirketinde geliştirici ürünleri tarafında idari mühendis olarak görev yapıyordu. Paret, Google’a giden ekibin başında olacak.