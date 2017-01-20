Navigasyon ve harita şirketi TomTom, kendi GPS sistemlerinin yanı sıra Apple ve Uber gibi şirketlere veri sağlamasıyla tanınıyor. Şirket, gerçekleştirdiği son satın almayla da otonom sürüş teknolojisini dahada geliştirmek istediğini gösteriyor. TomTom Autonomos ile sürücüsüz otomobiller konusundaki çalışmalarını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Autonomos, Almanya’daki çeşitli otonom sürüş projeleri için Ar-Ge danışmanlığı hizmeti sunuyor. TomTom’un Autonomos için ne kadar ödediği ise şu an için açıklanmış değil.

Autonomos, 2012’de Free University of Berlin’de sürüş projeleri üzerinde çalışan bir grup bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ asistanı tarafından kuruldu. Şirket, DARPA Grand Challenge yarışmaları için de otomobiller hazırladı.

TomTom’dan yapılan açıklamada, Autonomos ekibinin harita tabanlı ürünler ve otonom sürüş uygulamaları üzerinde çalışacağı belirtildi. HD harita, RoadDNA yerelleştirme teknolojisi, navigasyon, trafik ve bulut servisleri Autonomos ekibinin kapsama alanı içinde yer alıyor.

Autonomos, bugüne kadar büyük ölçüde kendi imkanlarıyla ayakta kalmayı başarmış bir şirket. Alubi capital GmbH’den Alfred Möckel’in yatırımlar yaptığı şirket, yeni girişimler için oluşturulan bazı destek programlarından faydalanmış.

TechCrunch’a konuşan Autonomos CFO’su Patrick Vogel, farklı sektörlerde alanında öncü şirketlerle çalıştıklarını ve projeden projeye büyüdüklerini belirtti. TomTom tarafından satın alınana kadar kendi ayaklarının üzerinde durduklarını söyleyen Vogel, 32 kişilik ekipleriyle farklı uygulanabilirlik yaklaşımlarını test ettiklerini dile getirdi. Vogel, bu testlerin sonucunda yeni adımlarını TomTom çatısı altında atmanın hedeflere daha uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti. Hâli hazırda gelişme süreci devam eden ürünlerini daha da yukarıya taşımayı istediklerini söyleyen Vogel, otonom sürüş teknolojisine yeni bileşenler ekleme konusunda istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Vogel, Autonomos’un ayrı bir Ar-Ge birimi olarak Berlin’de faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti. Autonomos CFO’su TomTom’un otomobil üretimi veya mobilite servisi oluşturma gibi bir niyeti olmadığını sözlerine ekledi.

TomTom kurucusu ve CEO’su Harold Goddijn ise Autonomos’u satın alarak sürüşün geleceğine yönelik kapasitelerini ve bilgilerini artırmak için önemli bir adım attıklarını ifade etti. Goddijn, bu anlaşmayla otonom sürüşün liderlerinden biri olma isteklerini gösterdiklerini sözlerine ekledi.

TomTom Autonomos tarafından geliştirilen projelerin büyük şirketlere ulaşmasına yardımcı olabilir

Autonomos, sürücüsüz otomobil teknolojisi için oldukça sıra dışı uygulama yöntemleri geliştiriyor. Beyin dalgalarıyla, göz hareketleriyle ve iPhone ile kontrol edilebilen otomobiller üzerine çalışan şirket, otonom sürüş teknolojisini Berlin’de yollara çıkan bir araçta da test etmişti. TomTom’un Uber ve Apple gibi büyük şirketlerle olan işbirliği, Autonomos’un geliştirdiği teknolojilerin daha geniş kitlelerle buluşmasına yardımcı olabilir.