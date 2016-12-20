Doğuş Yayın Grubu’nun geçtiğimiz ay test yayınına başlayan online televizyon platformu puhutv, resmi lansmanını da gerçekleştirdi. Başta Türk dizileri olmak üzere binlerce saatlik dizi ve filmi, yüksek görüntü kalitesiyle ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturma hedefiyle yola çıkan online televizyon platformu puhutv web sitesi, iOS ve Android uygulamalarıyla istenilen yerde, zamanda ve platformda izleme imkanı sunuyor.

puhutv’nin en önemli özellikleri arasında kolay kullanım imkânı ve yüksek görüntü kalitesinin bulunduğu belirtilirken, “izleyicisini tanıyan televizyon” anlayışını benimseyen bu platform popüler ve güncel içerikler sunmayı hedefliyor. Platform izleyicilerden gelen talep ve önerilerle içeriğini zenginleştirirken, teknolojik altyapısı ile de izleyicilerine kendi beğeni ve tercihleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş televizyon izleme deneyimi sunuyor.

Mobil cihazlardan da izlenilebilen puhutv, bu deneyimi zaman ve mekândan bağımsız, tüm ekranlarda özgürce yaşama imkânı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan puhutv’de izleyiciler, yüksek rating alan güncel prime time dizilerini, günümüz Türk Sineması’nın popüler filmlerini, unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve Türk yönetmen sinemasının seçkin eserlerini yüksek görüntü kalitesiyle, tek parça olarak izleyebiliyor.

puhutv ayrıca online televizyonların tüm dünyada popülerleşmesinin en önemli nedenlerinden biri olan ve yenilikçi bir anlayışla dizi sektörüne de yeni bir soluk getiren “orijinal içerik” konseptini de izleyicilere sunuyor. Ülkemizde sadece puhutv’de izlenebilecek olan ve mevcut dizilerin aksine, 60 dakika ile sınırlanan çok özel yapımlar 2017 yılı itibariyle izleyiciyle buluşacak.