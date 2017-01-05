Yayın platformu Medium, ekibinin üçte birine karşılık gelen 50 çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Şirketin reklam tabanlı iş modeliyle ilgili olarak son zamanlarda endişeler artmaya başlamıştı.

Şirket sayfa görüntüleme tabanlı reklam politikasına alternatif olacak yeni yaklaşımlar arayacağını, bu sayede yazarlar için kazançlı ve sürdürülebilir bir alternatif geliştirmeyi umduğunu söylemişti.

Medium CEO’su Ev Williams’ın söylediğine göre aslında mevcut yollarında da seyretmemeleri için hiçbir neden yokmuş. Ancak ellerinde momentum ve yeterli öz kaynak varken, proaktif değişiklikler yapmanın yerinde olacağına, bunu yapmadıkları takdirde başlangıçta ortaya koydukları büyük misyonda başarısız olmalarının söz konusu olduğu kanısına varmışlar.

Williams Medium’ın geçen yıl ürün olarak popülaritesini artırdığını, okuyucular ve yayınlanan yazılar bazında yüzde 300 büyüme kaydedildiğini söyledi. Şirket, aylık 60 milyon okuyucusunun olduğunu iddia ediyor. Ayrıca bir düzineden fazla butik yayıncı da işlerini bu platforma taşımaları amacıyla davet edildi. Bunların arasında Awl Network ve Bill Simmons’ın yeni yayını The Ringer da bulunuyor. Medium reklam gelirini yayıncılarla bölüşüyordu. Şimdi bu yayıncılarla nasıl bir yol izleneceği bilinmiyor.

Williams reklam pazarından da dert yandı, pazarın akılsızca yapılan tıklama tuzaklarına, yalan haberlere ve diğer arzu edilmeyen içeriklere doğru ilerlediğine inanmaya başladığını vurguladı. Williams’a göre reklamla işleyen medya sistemi kırıldı, insanlara hizmet etmiyor. Aslında, insanlara hizmet için de tasarlanmadı. Williams’ın bahsetmediği noktalardan bir tanesi çevrim içi reklam pazarında aşırı rekabetin olduğu ve rekabette çoğunlukla Facebook ve Google’ın ön plana çıktığı. Medium ne kadar çok yayıncıyla iş anlaşması yapsın, yatırımcılarının umduğu büyüklüğe hiçbir zaman ulaşmayabilir.

Medium’ın reklam gelirlerine dayalı eski gelir modeli yerine kuracağı yeni iş modeli nasıl olacak? Şirket bunun hakkında henüz bilgi vermiyor. Ancak alternatifler arasında aboneliklerin, para karşılığı sunulan yazıların ve bahşiş kutularının olabileceği söyleniyor. Bunların Medium için reklamlardan daha fazla gelir yaratıp yaratmayacağını da şu an için söylemek zor. Görünüşe göre, şirket tamamen yeni bir model geliştirmek istiyor. Eğer bunu başarırsa, sadece kendisi için değil, yazarları, yayıncıları ve okuyucuları için de önemli bir iş yapmış olacak. Ancak bunu gerçekleştirmenin fazlasıyla zor olacağı gibi bir gerçek de ortada duruyor.