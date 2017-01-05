Intel mobil akımını büyük oranda pas geçti. Geleceğe yönelik planlarını ise, akıllı telefonları da kapsayacak şekilde geleceğin ağa bağlı otomobilleri, hava araçlarını ve diğer cihazlarını hesaba katarak yapıyor.

Bu noktada şirket ümitlerini tüm cihazlarda çok daha yüksek veri bağlantıları sunması beklenen bir sonraki kablosuz bağlantı nesli 5G’ye bağlamış gibi görünüyor. 5G’nin tam anlamıyla ne olacağı ve nasıl çalışacağı şu an için netleşmedi, konu üzerine tartışmalar hâlâ sürüyor. Ancak sektörden farklı gruplar standartları oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor. Intel de 5G’de söz sahibi olmak için geleceğin bu kablosuz bağlantı teknolojisine şimdiden büyük önem veriyor.

Intel, ilk 5G modeminin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu, şirketlerin yakında çıkacak cihazlarında 5G veri bağlantılarını test etmeleri için ortamın oluşmaya başladığı anlamına geliyor. Intel, 5G modeminin otomotiv, geniş bant ev ürünleri, mobil cihazlar ve diğer ürünlerde yer alabileceğini söylüyor.

Intel, oyuna erken dahil olarak ve şirketlerin 5G ürünlerini test edebilecekleri modem sunarak, zamanı geldiğinde 5G bağlantı teknolojileri için başvurulacak ilk tedarikçi olmayı umuyor.

Ancak bu plan görüldüğü kadar kolay işlemeyebilir. Çünkü Intel, 5G için büyük planları olan tek şirket değil. Örneğin Qualcomm’un LTE modemler tarafında büyük bir hakimiyeti bulunuyor, hatta Amerikalı operatör AT&T ile 5G test çalışmaları yürütüyor. Üstüne üstlük AT&T bu yıl içinde Qualcomm ile daha fazla 5G denemesi yapmayı planladığını açıkladı.

Her şeye rağmen Intel tarafında da işlerin ilerlediği söylenebilir. 2016 yılı içinde LTE modemleri iPhone 7’lerin bazı modellerinde yer aldı. Ayrıca şirket, modemlerinin yer bulabileceği drone’lar ve kendi kendine sürebilen otomobil sistemleri için de büyük yatırım yapıyor.

Intel’in 5G pazarı için savaşı daha yeni başlıyor. Nasıl şekilleneceği ise birkaç yılda belli olacak. 5G şebekelerinin 2020 yılından itibaren kurulması ve hizmet vermeye başlaması bekleniyor.