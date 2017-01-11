Facebook bugün yayınladığı bir açıklamayla Instagram Hikâyelerinin günde 150 milyon insan tarafından kullanıldığını duyurdu. Böylelikle ekim ayında açıklanan 100 milyon sayısına göre yüzde 50’lik bir artış kaydedilmiş oldu. Ayrıca sosyal ağ devinin söylediğine göre, her beş hikâyeden bir tanesi de izleyicilerden direkt mesaj alıyor.

Açıklanan rakamlara göre, Instagram kullanan insanların yüzde 70’i bir işletmeyi takip ediyor ve platformda en çok izlenen hikâyelerin üçte biri işletmelerin paylaştığı hikâyeler. Hikâyelerin yaklaşık yüzde 70’i sesli bir şekilde izlenirken, yüzde 25’i Boomerang videolarından oluşuyor.

Instagram şimdi bu sohbeti daha da geliştirmeye, işletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve etkileşim sağlamasına yardımcı olacak iki yeni araç sunuyor. Bunlar; Hikâye İstatistikleri ve hikâyeler içerisinde yer alacak tam ekran reklamlar olarak sıralanıyor.

Global olarak kullanıma sunulan Hikâye İstatistikleri sayesinde Instagram’da işletme profili bulunan işletmeler her hikâye için erişim, etkileşim, yanıtlar ve görüntülenme rakamları gibi verileri görüntüleyebilecek. Bu istatistikleri görüntüleyerek, hedef kitlelerine daha uygun, onlar için daha anlamlı içerikler oluşturabilecek.

Instagram aynı zamanda Hikâyelerde tam ekran reklamları da test etmeye başlıyor. Hedefleme, erişim ve ölçümleme gibi özelliklere sahip olacak olan reklamlar ile işletmeler hikâyeleri izleyen insanların ilgi alanlarına uygun içerikler oluşturabilecek. Hikâyelerin yaklaşık yüzde 70’inin sesli izlendiği göz önünde bulundurulduğunda, kapsayıcı, tam ekran reklamlar insanların daha önce deneyimlemediği bir yakınlık sağlıyor. Türkiye’de Akbank, Instagram’ın Hikâye Reklamlarını dünya genelinde test ettiği 30’un üzerinde firma arasında yer alıyor.

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Türkiye’deki insanların Instagram Hikâyelerini günlük anlarını eğlenceli ve etkileyici bir şekilde paylaşmak için kullandıklarını kaydetti. Instagram Hikâyelerinin günde 150 milyondan fazla insan tarafından kullanıldığını göz önünde bulundurarak, platformun işletmelerin müşterileriyle iletişim kurması için de büyük fırsatlar barındırdığının farkında olduklarını, Instagram Hikâyelerine reklamların gelmesiyle birlikte Türkiye’deki işletmelerin insanlarla görsel olarak çekici bir şekilde, zaman geçirdikleri bir platform üzerinden iletişim kurabileceklerini dile getirdi.

Instagram EMEA Marka Geliştirme Başkanı Amy Cole ise, Instagram topluluğunun Instagram Hikâyelerini büyük bir yaratıcılıkla kucakladığını ve bugün günde 150 milyonun üzerinde insanın Instagram Hikâyelerini kullandığını vurguladı. Son beş aydır insanların gerçekten işletmelerin hikâyeleriyle ilgilendiğini gözlemlediklerini; hatta, en fazla izlenen hikâyelerin üçte birinin, işletmelerin hikâyelerinden oluştuğunu dile getiren Cole, bundan böyle işletmelerin Instagram Hikâyelerinde reklamları kullanarak dünyanın dört bir yanına yayılmış kitleyle iletişim kurabileceklerini dile getirdi. Önümüzdeki aylarda Türkiye’deki işletmelerin bu yeni formata nasıl tepki vereceğini görmek için heyecanlandıklarını da sözlerine ekledi.