Facebook, canlı yayın platformu Facebook Live’da bazı değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişiklikler arasında göze çarpan ise Facebook Sayfaları için masaüstünden canlı yayın başlatma imkanı oluyor. Bu sayede video içerik oluşturucuları, web tarayıcıları üzerinden Facebook’taki sayfalarında canlı yayın yapabilecek. Bu sayede Facebook’un sistemi vlog ve türevi kayıtları paylaşmak mümkün oluyor.

Daha öncesinde Facebook Live üzerinde canlı yayın başlatabilmek için bir akıllı telefona, tablete ya da Facebook Live API’ını kullanan bir kamera sistemine ihtiyaç duyuluyordu.

Şu an için bu imkandan sadece Facebook sayfası bulunan markalar ya da işletmeler faydalanabiliyor. Ancak bunun yakında tüm kullanıcılara açılacağını tahmin etmek pek zor değil. Özellikle Facebook’un YouTube’a rakip olma isteği göz önüne alınınca açılım ihtimali biraz daha artıyor. Zira bu platformu kullanan vlogger’ların önemli bir kısmı bilgisayarları üzerinden kayıt gerçekleştiriyor.

Facebook Sayfaları için canlı yayın başlatmak kolaylaşacak

Facebook Sayfaları için sunulan canlı yayın imkanları masaüstünden yayınla sınırlı kalmıyor. Çok geniş bir grubun kullandığı, ancak sadece bir kişinin yöneticisi olduğu sayfalarda da canlı yayın başlatmak artık kolaylaşacak.

Sayfa yöneticileri bazı üyelere canlı yayın başlatma yetkisi verebilecek. Bu imkanın özellikle haber kuruluşlarının sayfaları için kullanışlı olacağını söylemek pek yanlış olmayacaktır.