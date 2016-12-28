İnternet bağlantılı cihazlar, adli vakaların çözümünde giderek önem kazanıyor. The Information sitesinde yer alan habere göre, ABD’nin Arkansas eyaletinin Bentonville kentinde meydana gelen bir olayı araştıran polis, Amazon’un kapısını çaldı. Polis, Amazon Echo sayesinde olayın şüphelilerinden biri hakkında daha iyi bir araştırma yapılabileceğine inanıyor.

Bentonville polisi, geçtiğimiz yılın kasım ayında Victor Collins isimli kişinin cesedine bir evin jakuzisinde boğazı sıkılmış ve boğulmuş olarak bulmuştu. Collins’in bulunduğu evin sahibi olan James Andrews Bates, baş şüpheli olarak cinayetle suçlanıyor.

Bates, polise verdiği ifadesinde Collins ile Owen McDonald ve Sean Henry isimli iki arkadaşını daha maç izlemeye davet ettiğini belirtti. Gece saat 01:00 sularında yatmaya gittiğini söyleyen Bates, Collins ve McDonald’ın jakuzide takılmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bates, yazılı ifadesinde Collins’i saatler sonra yüzü suya batmış biçimde bulduğunu belirtti. McDonald ise ifadesinde Bates ve Collins’in yanından 00:30 sularında ayrıldığını iddia etti. McDonald’ın eşi de bu ifadeyi doğruladı.

Telefon kayıtlarında Bates’in akşam boyunca bir kadına mesajlar gönderdiği ve babasını, McDonald’ın da aralarında bulunduğu diğer arkadaşlarını ve Flying Fish isimli bir restoranı aradığı görülüyor. Ancak bu aramaların hiçbirinin tamamlanmaması da dikkat çekiyor. Bates, ifadesinde bu aramaların yanlışlıkla gerçekleştiğini dile getirdi.

Bates’in evinde Nest termostat ve Honeywell alarm sistemi gibi internete bağlanabilen pek çok cihaz bulunuyor. Ancak bu davada kilit tanık Amazon Echo olacak gibi görünüyor. The Information’da yer alan habere göre, polis kayıtları cihazın çalan müziği kontrol etmek için kullanıldığını gösteriyor. Bu kontrolün Echo’nun sesli asistanı Alexa üzerinden sesli komutlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ancak polisin Echo’dan ne kadar bilgi çekebileceği ve bu bilgilerin ne kadarının işe yarayacağı belirsizliğini koruyor. Echo’da bulunan yedi yerleşik mikrofon sayesinde Alexa sürekli olarak ortamı dinliyor. Ancak komutları yerine getirmek için uyandırma kelimesinin söylenmesini bekliyor. Cihaz kullanıcıların sesini de buluta taşıyor. Hoparlör uyandırılmadan önceki çok küçük bir bölüm de Amazon sunucularına aktarılıyor.

Amazon Echo tarafından depolanan bilgileri vermeyi reddediyor

Amazon şu ana kadar polise herhangi bir bilgi vermiş değil. Şirket, doğrudan kendisine iletilen geçerli ve bağlayıcı bir yasal talep olmadığı sürece müşteri bilgilerini paylaşmayacağının da altını çizdi.

Polis, Bates’in Amazon Echo’suna kanıt olduğu için el koydu. Ancak The Information’ın haberine göre, akıllı su cihazı polis adına daha yararlı bir delil gibi görünüyor. Mahkeme kayıtlarına göre, cihazın olay gecesinde 01:00 ile 03:00 arasında 530 litre suyu işlediği görülüyor.